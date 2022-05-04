В Нижних Сергах арестовали обвиняемого в убийстве женщины- полицейского

В Нижних Сергах арестовали обвиняемого в убийстве женщины- полицейского
В Нижних Сергах арестовали обвиняемого в убийстве женщины- полицейского
Сегодня, 14:45ПроисшествияФото: pixabay.com
Мужчина из Нижних Серег подозревается в избиении до смерти женщины, которая была его опекуном до 18 лет.

В Свердловской области арестовали обвиняемого в убийстве женщины- полицейского. Напомним, что по данному делу обвиняется 21-летний юноша, которого до 18 лет опекала представительница правоохранительных органов.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», суд Нижних Серег арестовал главного подозреваемого - Анатолия Хлызова. Предварительно известно, что это именно он убил 31-летнюю Эльвиру Муфазалову 29 апреля в ходе рыбалки.

Во время расследования дела одним из подозреваемых стал отец женщины. Тем не менее все факты сошлись именно на Хлызове: именно он был на рыбалке с женщиной, во время которой ее до смерти избили. Примечательно, что мужчина выдвигал для следствия версию о некоем мужчине в черном, который присоединился к ним во время рыбалки, после чего убил женщину.

Известно, что с марта женщина находилась в декретном отпуске. Уголовное дело заведено по статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Расследование продолжается.

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