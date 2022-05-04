Власти Хабаровска эвакуируют детские сады, школы и больницы

Власти Хабаровска эвакуируют детские сады, школы и больницы
Власти Хабаровска эвакуируют детские сады, школы и больницы
Сегодня, 13:30ПроисшествияФото: pixabay.com
В Хабаровске неизвестные сообщили о минировании ряда соцобъектов. Силовики немедленно выехали на места. Сообщение оказалось ложным.

Власти Хабаровска эвакуируют детские сады, школы и больницы. Это связано с тем, что в силовые структуры поступила информация о заминировании соцобъектов.

По данным издания «Новые известия», сообщение о минировании поступило на почту минздрава. Силовики немедленно выехали на объекты.

Напомним, что ранее стало известно, что зимой нынешнего года значительно возросло число ложных сообщений о минировании зданий. В некоторых российских регионах в день поступало по около 600 подобных сообщений.

Среди нарушителей закона, сообщающих такие ложные данные, оказались студенты, подростки, несовершеннолетние граждане, иностранцы и другие граждане. В отношении пойманных возбуждены уголовные дела.

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