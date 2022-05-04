Власти Хабаровска эвакуируют детские сады, школы и больницы. Это связано с тем, что в силовые структуры поступила информация о заминировании соцобъектов.
По данным издания «Новые известия», сообщение о минировании поступило на почту минздрава. Силовики немедленно выехали на объекты.
Напомним, что ранее стало известно, что зимой нынешнего года значительно возросло число ложных сообщений о минировании зданий. В некоторых российских регионах в день поступало по около 600 подобных сообщений.
Среди нарушителей закона, сообщающих такие ложные данные, оказались студенты, подростки, несовершеннолетние граждане, иностранцы и другие граждане. В отношении пойманных возбуждены уголовные дела.