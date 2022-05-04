За убийство топором двух человек житель Тавды отправится на принудительное лечение

В отношении убившего двух своих знакомых уральца примут принудительные медицинские меры. Соответствующее постановление о направление в суд уголовного дела утвердила прокуратура Свердловской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, житель города Тавда, 1961 года рождения, обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ за двойное убийство.
Известно, что в конце лета прошлого года у мужчины, находившегося в квартире одного из домов в поселке Алтынай, завязался конфликт с мужчиной и женщиной во время пьяных посиделок.
В результате обвиняемый не менее 6 раз ударил женщину топором по голове, та сразу скончалась. Затем он нанес не менее 13 ударов в голову знакомому. Тот скончался в больнице.
Согласно медзаключению, обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством. Поэтому в отношении него должны будут применить принудительные медицинские меры.