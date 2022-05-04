За убийство топором двух человек житель Тавды отправится на принудительное лечение

За убийство топором двух человек житель Тавды отправится на принудительное лечение
За убийство топором двух человек житель Тавды отправится на принудительное лечение
Сегодня, 10:39ПроисшествияФото: pixabay.com
Житель Тавды убил двоих своих приятелей на фоне личного конфликта во время пьяных посиделок в августе прошлого года.

В отношении убившего двух своих знакомых уральца примут принудительные медицинские меры. Соответствующее постановление о направление в суд уголовного дела утвердила прокуратура Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, житель города Тавда, 1961 года рождения, обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ за двойное убийство.

Известно, что в конце лета прошлого года у мужчины, находившегося в квартире одного из домов в поселке Алтынай, завязался конфликт с мужчиной и женщиной во время пьяных посиделок.

В результате обвиняемый не менее 6 раз ударил женщину топором по голове, та сразу скончалась. Затем он нанес не менее 13 ударов в голову знакомому. Тот скончался в больнице.

Согласно медзаключению, обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством. Поэтому в отношении него должны будут применить принудительные медицинские меры.

Материалы по теме:
убийствоубийца
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы