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На трассе между Нижним Тагилом и Кушвой горел автовоз с иномарками (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На трассе между Нижним Тагилом и Кушвой горел автовоз с иномарками (ВИДЕО)

4 июня 2012, 18:37Происшествия
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