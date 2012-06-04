На трассе между Нижним Тагилом и Кушвой горел автовоз с иномарками (ВИДЕО)
4 июня 2012, 18:37Происшествия
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В субботу около 20:00 на Серовском тракте, между городами Нижний Тагил и Кушва, горел автовоз, перевозящий автомобили Chevrolet Cruze.
Пожарные Кушвы оперативно прибыли на место ЧП, однако тягач и три машины на прицепе успели сгореть. Еще четыре иномарки повреждены. Сначала огонь вспыхнул в одной из машин, находящихся в автовозе, потом пламя перекинулось на остальные. Еще до приезда пожарных на место возгорания прибыл наряд ДПС. Сотрудники автомобильной инспекции помогали выкатывать машины с тягача. Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего.
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