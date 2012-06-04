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Ребенок не получил травм в результате серьезной аварии только благодаря детскому креслу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ребенок не получил травм в результате серьезной аварии только благодаря детскому креслу

4 июня 2012, 15:49Происшествия
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