Ребенок не получил травм в результате серьезной аварии только благодаря детскому креслу

В этот момент в Газели находился ребенок, мальчик 2002 г.р., племянникводителя. Ребенок перевозился в детском кресле, согласно правилам дорожногодвижения, и в результате ДТП отделался только царапинами ног. Эти царапиныслучились только из-за того, что разбилось стекло.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, водитель «Деу-Нексии»,мужчина 1967 г.р. получил ушиб груди, пассажир этого же автомобиля, молодойчеловек 1992 г.р. госпитализирован с переломом нижней челюсти и сотрясениемголовного мозга.

Фото предоставлены пресс-службой УГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех водителей, перевозящихдетей до 12 лет, использовать детские удерживающие устройства. Анализпроведенных испытаний детских удерживающих устройств, а также примерыдорожно-транспортных происшествий доказывают, что при использовании детскогокресла ребенок получает незначительные травмы, либо не травмируется вообще.