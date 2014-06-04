На Вагонке ночью сгорел внедорожник. Поджог?
4 июня 2014, 09:50Происшествия
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Сегодняшней ночью в Нижнем Тагиле на улице Ильича, 70 горел автомобиль. Сообщение о пожаре поступило в 0:22 по местному времени.
Как сообщается в ГУ МЧС по Свердловской области, сгорел моторный отсек и салон автомобиля Great Wall Hover M2. Сейчас предстоит выяснить, был ли китайский кроссовер подожжен или же это воля несчастного случая.
Известно, что на место происшествия выезжали 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Пожар полностью потушили уже к 0:30.
На фото модель сгоревшей машины.
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