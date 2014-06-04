Тагильчане, в городе и пригороде участились кражи из автотранспорта

За последние два дня в полицию обратились двое потерпевших, сообщивших о краже денежных средств и ценного имущества из машин, оставленных в ночное время у придорожных кафе в районе с. Малая Лая на трассе Екатеринбург - Серов.

Сотрудники полиции обращаются к владельцам автотранспорта и убедительно просят парковать автомобили в зоне видимости, не оставлять личный транспорт на длительное время без присмотра. Не рекомендуется оставлять в салонах автомашин ценные вещи во избежание возможных хищений.

В случае обнаружения кражи незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел.