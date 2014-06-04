Тагильчанин пытался поджечь два автомобиля. Мститель задержан (ФОТО)
Около восьми часов утра в дежурную часть межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» по телефону 02 поступило сообщение о том, что молодой человек пытается поджечь две автомашины, припаркованные у дома 45 по Ленинградскому проспекту.
На место происшествия незамедлительно выехала группа немедленного реагирования отдела полиции № 17. Подозрительный молодой человек был задержан и доставлен в дежурную часть отдела внутренних дел, где вел себя очень вызывающе, утверждая, что лишь просто проходил мимо.
При осмотре места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили открытыми бензобаки двух автомашин, джипа и грузовой ГАЗели, из которых торчала бумага и шнуры, что подтверждало незаконные намерения злоумышленника.
Мужчина, вызвавший полицию, владелец легкового автомобиля, пояснил сотрудникам, что задержанный молодой человек – его родственник. Ранее он уговорил родителей потерпевшего оформить кредит на покупку ГАЗели, пообещав выплачивать деньги. Купленная автомашина в течение года находилась в его распоряжении, однако деньги за нее он так и не вернул. Тогда обманутый мужчина забрал у должника автомашину, намереваясь ее продать и погасить образовавшуюся задолженность.
Видимо, желая отомстить родственнику, парень и попытался уничтожить обе машины.
Фотографии предоставлены пресс-службой МВД
В отделе полиции установили личность доставленного нарушителя. 27-летний житель Вагонки ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нахождение в общественных местах в состоянии опьянения, а также за неповиновение законным требованиям представителей власти.
По словам начальника отдела полиции № 17 полковника Павла Пайцева, по данному факту проводится проверка, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства совершенного преступления и принять законное процессуальное решение.
Сегодня ночью в Дзержинском районе произошло возгорание еще двух автомашин у дома по ул. Ильича, причины которого устанавливаются. Был ли это поджог и причастен ли к нему задержанный гражданин, будет установлено по результатам проверки пояснил полковник Пайцев.
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