Тагильчанин пытался поджечь два автомобиля. Мститель задержан (ФОТО)

На место происшествия незамедлительно выехала группа немедленного реагирования отдела полиции № 17. Подозрительный молодой человек был задержан и доставлен в дежурную часть отдела внутренних дел, где вел себя очень вызывающе, утверждая, что лишь просто проходил мимо.

При осмотре места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили открытыми бензобаки двух автомашин, джипа и грузовой ГАЗели, из которых торчала бумага и шнуры, что подтверждало незаконные намерения злоумышленника.

Мужчина, вызвавший полицию, владелец легкового автомобиля, пояснил сотрудникам, что задержанный молодой человек – его родственник. Ранее он уговорил родителей потерпевшего оформить кредит на покупку ГАЗели, пообещав выплачивать деньги. Купленная автомашина в течение года находилась в его распоряжении, однако деньги за нее он так и не вернул. Тогда обманутый мужчина забрал у должника автомашину, намереваясь ее продать и погасить образовавшуюся задолженность.

Видимо, желая отомстить родственнику, парень и попытался уничтожить обе машины.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

В отделе полиции установили личность доставленного нарушителя. 27-летний житель Вагонки ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нахождение в общественных местах в состоянии опьянения, а также за неповиновение законным требованиям представителей власти.

По словам начальника отдела полиции № 17 полковника Павла Пайцева, по данному факту проводится проверка, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства совершенного преступления и принять законное процессуальное решение.

Сегодня ночью в Дзержинском районе произошло возгорание еще двух автомашин у дома по ул. Ильича, причины которого устанавливаются. Был ли это поджог и причастен ли к нему задержанный гражданин, будет установлено по результатам проверки пояснил полковник Пайцев.