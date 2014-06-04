В Нижнем Тагиле «Водоканал-НТ» ликвидировал аварию: в реку Леба стекали канализационные воды

Две недели назад на официальный сайт города в рубрику «Городской контроль» поступило обращение о тагильчанина: «Около реки Леба из-под земли вытекает канализация и течет прямо в реку».

Эта ситуация приводила к загрязнению реки, ухудшению местной экологии и территории, прилегающей к населенному пункту. Сергей Носов взял решение вопроса под свой контроль. Он поручил сотрудникам ООО «Водоканал-НТ» и специалистам отдела по экологии и природопользованию администрации города совместно заняться решением данного вопроса, сообщает официальный сайт города.

Ремонтная бригада, выехавшая на место в этот же день, перекрыла трубу, предотвратив сброс сточных вод в реку, а канализационные стоки в Горбуново были переключены на параллельную ветку. В течение недели сотрудники «Водоканал-НТ» завершили ремонтные работы, аварийную трубу заменили.