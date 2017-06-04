95 крыш домов пострадали от урагана в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Управляющие компании сейчас все работают по кровлям. Открытые места закрываются временными материалами, потом будут искаться материалы для ремонта. Дальше управляющие компании уже своими силами. Там, где большие объёмы, будут работать в рамках капитального ремонта, но уже на следующей неделе сообщил начальник управления ЖКХ Егор Копысов.

Кровли 95 домов пострадали от ураганного ветра в Нижнем Тагиле. Из них серьёзно повреждены 18 крыш. На них направлены подрядные организации для восстановления.

Также обозначили федеральному фонду о необходимости финансирования. Управляющим компаниям поставлена первоочередная задача – убрать все опасные предметы, которые есть на домах, деревьях и не до конца упали. Также по возможности необходимо выполнить закрытие, во избежание протечек пояснили специалисты из Администрации Нижнего Тагила.