Бригада добровольцев собирается в Нижнем Тагиле для уборки упавших деревьев (ФОТО)
4 июня 2017, 16:00ПроисшествияЕкатерина Малых
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Волонтёры в Нижнем Тагиле собирают неравнодушных жителей, которая будет помогать пилить и убирать упавшие деревья.
Сюжеты: Нижний Тагил
Добровольцы с бензопилами работают на уборке города от упавших деревьев.
Жители города! Огромная просьба, если где-то видите упавшие деревья на дорогах и тротуарах - пишите в личные сообщения Даниил Окань, Марк Ушаков, Евгений Паршин, Иван Жорник сообщают добровольцы.
Также можно обращаться по телефонам +7 (982) 760-11-27 Никита, +7 (965) 546-33-43 Марк, +7 (953) 055-58-78 Даниил, +7 (922) 292-16-92 Иван.
Тагильчане помогают убирать последствия урагана, благодаря чему, у спасательных бригад остаётся больше времени на восстановление подачи ресурсов городу.
Поможем восстановить город после урагана вместе! – обращаются добровольцы к тагильчанам.
Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2107
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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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