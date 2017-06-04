Бригада добровольцев собирается в Нижнем Тагиле для уборки упавших деревьев (ФОТО)

Добровольцы с бензопилами работают на уборке города от упавших деревьев.

Жители города! Огромная просьба, если где-то видите упавшие деревья на дорогах и тротуарах - пишите в личные сообщения Даниил Окань, Марк Ушаков, Евгений Паршин, Иван Жорник сообщают добровольцы.

Также можно обращаться по телефонам +7 (982) 760-11-27 Никита, +7 (965) 546-33-43 Марк, +7 (953) 055-58-78 Даниил, +7 (922) 292-16-92 Иван.

Тагильчане помогают убирать последствия урагана, благодаря чему, у спасательных бригад остаётся больше времени на восстановление подачи ресурсов городу.

Поможем восстановить город после урагана вместе! – обращаются добровольцы к тагильчанам.

Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2107