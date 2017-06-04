Бригады из Перми, Тюмени, Кушвы и Салды приехали помочь устранить нанесённые ураганом повреждения в Нижнем Тагиле
4 июня 2017, 14:35ПроисшествияЕкатерина Малых
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Бригады из Перми, Тюмени, Кушвы и Салды устраняют повреждения после ураганного ветра в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Кушва, Нижний Тагил
Отключено около 180 линий разного уровня напряжения. Повреждены несколько бетонных опор.
Повреждения значительные. На их устранение приехали бригады из Перми, Тюмени, Кушвы и Салды сообщили в Администрации Нижнего Тагила.
На данный момент ведётся комплектование материалов, и после его завершения специалисты смогут спрогнозировать окончательные сроки восстановления электропитания.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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