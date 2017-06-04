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Бригады из Перми, Тюмени, Кушвы и Салды приехали помочь устранить нанесённые ураганом повреждения в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
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Бригады из Перми, Тюмени, Кушвы и Салды приехали помочь устранить нанесённые ураганом повреждения в Нижнем Тагиле

4 июня 2017, 14:35ПроисшествияЕкатерина Малых
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