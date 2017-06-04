Демонтаж опасных конструкций начался в Нижнем Тагиле после урагана (ФОТО)

Завтра к утру с учётом прошедшей ночной и дневной работы необходимо понимать когда мы восстановим проектный гарантированный режим работы наших объектов. Что сломало, расшатало – всё подлежит демонтажу отметил Сергей Носов.

Демонтажу подлежит всё, что представляет и может представлять опасность в случае повторения удара стихии. Это касается и конструкций, и деревьев. Ломало и толстенные берёзы пополам, поэтому здесь мелочёвки быть не может. И брошенные столбы в частном секторе, и плохо закреплённые элементы конструкции, в том числе и рекламные перечислил Глава города.