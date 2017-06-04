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Сергей Носов: «Уровень ущерба от урагана в Нижнем Тагиле сопоставим с ущербом от стихии в Москве» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергей Носов: «Уровень ущерба от урагана в Нижнем Тагиле сопоставим с ущербом от стихии в Москве» (ФОТО)

4 июня 2017, 14:25ПроисшествияАлександра Логинова
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