Сергей Носов: «Уровень ущерба от урагана в Нижнем Тагиле сопоставим с ущербом от стихии в Москве» (ФОТО)

В 18 часов 3 июня в Нижнем Тагиле было принято решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации. Уровень повреждений и ущерба сопоставим с аналогичными показателями после урагана в Москве в конце мая сообщил Сергей Носова на заседании штаба ЧС днем 4 июня.

Первый штаб по чрезвычайной ситуации в Нижнем Тагиле собрался в 20.00. Сначала специалисты всех задействованных подразделений обсуждали предварительные данные и результаты действий в сложившейся ситуации.

В полночь собирался второй штаб, чтобы понять насколько была стабилизирована ситуация, а также были составлены планы на ночь. Изначально было принято решение и работы были организованы именно в круглосуточном режиме. И благодаря этому определенные результаты были достигнуты.

Точные суммы ущерба буду установлены после изучения всех повреждений и оценки предстоящих работ по восстановлению инфраструктуры Нижнего Тагила.