Серов накрыл ураган: сорвало крышу со Дворца культуры, не работают светофоры, ветер повалил деревья (ВИДЕО)

Проливной дождь, молнии, шквалистый ветер нанесли повреждения на территории Серова . Трещали и валились деревья, об этом сообщает «Глобус» .

Один из очевидцев рассказал, что стоящий перед домом тополь упал прямо в огород и перегородил подход к теплице и бане.