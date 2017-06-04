Шесть деревьев сразу упали на детский сад в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

На детский садик упало сразу 6 деревьев! Рядом с ним разрушена детская площадка сообщили TagilCity.ru очевидцы последствий разрушительного урагана.

Пострадавший детский сад находится в центре Нижнего Тагила по проспекту Мира, 60. На здание образовательного учреждения рухнули 6 крупных деревьев, также разрушены местные постройки и серьезно пострадала близлежащая детская площадка: там ураганом полностью сломана карусель.

На данный момент неизвестно, в каком состоянии находятся коммуникации и внутренние помещения в этом дошкольном учреждении. Смогут ли дети посетить детский сад с наступлением новой рабочей недели - будет известно после инспектирования данного объекта специалистами.

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Стихия обрушилась на Нижний Тагил вечером 3 июня, унеся жизнь как минимум 1 человека и оставив десяток пострадавших и множественные разрушения зданий и деревьев.