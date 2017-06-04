Шторм повалил деревья на Исинском тракте и вагонском кладбище в Нижнем Тагиле (ФОТО)
4 июня 2017, 11:07Происшествия
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Последствия урагана предстоит ликвидировать еще и на кладбище, расположенном в район Вагонки в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Больше всех последствий после шторма в Нижнем Тагиле было нанесено упавшими деревьями, которые падали из-за сильного ветра.
На кладбище в Дзержинском районе произошел повал деревьев. Могилы не пострадали, но сосны. березы падали на землю в большом количестве.
Много поваленных деревьев и на Исинском тракте. Это вызвало затруднения в движении автотранспорта. Специальным службам предстоит ликвидировать последствия в ближайшее время.
Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017
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