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Шторм повалил деревья на Исинском тракте и вагонском кладбище в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Шторм повалил деревья на Исинском тракте и вагонском кладбище в Нижнем Тагиле (ФОТО)

4 июня 2017, 11:07Происшествия
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