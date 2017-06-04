Сильнейший ветер нанес разрушения во многих городах и поселках Свердловской области (ФОТО, ВИДЕО)

Очевидцы опасного метеорологического явления, произошедшего на Среднем Урале, сообщают о том, как проходил ураган, а также о последствиях, нанесенных им.

Стихия нанесла многочисленные разрушения. В это время падали деревья, заборы, дорожные знаки, рекламные щиты, обрывались провода линии электропередач срывались покрытия с крыш домов.

Отдыхающие в ЦПКиО уральской столицы рассказали, что на землю падали ветки деревьев. На улице Проезжей упала вышка сотовой связи.

Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2107

Появились проблемы в движении общественного транспорта: стояли трамваи из-за обрыва проводов.

Упавшие на дорогу деревья осложняли также движение автотранспорта.

Грозовой фронт затронул не только Екатеринбург, но и Нижний Тагил, Первоуральск, другие муниципалитеты Свердловской области. Местами произошло отключения электричества.

Энергетические службы восстанавливают электроснабжение. МЧС занимается ликвидацией последствий, сообщает Е1.RU.

Также в Староуткинске, поселке Сабик, деревне Волыны прошел град.

Фото: Е1.RU