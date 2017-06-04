Сорванные крыши, сломанные 20-метровые тополя, отсутствие электричества и горячей воды: последствия урагана в посёлке Северный в Нижнем Тагиле (ФОТО)

По словам местных жителей, во время урагана на местной электроподстанции произошла авария. Что обесточило некоторые улицы частного сектора Северного посёлка.

Сидим без электричества уже сутки. Вот, идём к подстанции, посмотреть, не ремонтирует ли кто-нибудь. Пора бы уже и на нас внимание обратить посетовал житель ул. Суворова в разговоре с журналистом TagilCity.ru.

Фото: местный житель идёт к подстанции, из-за аварии на которой в его доме нет электричества, 4 июня, 2017 г.

Другой проблемой этой и других улиц частного сектора посёлка стало разрушение ураганом кровли домов. Некоторые из хозяев уже починили кровлю, другие продолжают работы. Некоторые, впрочем, узнав о повторном штормовом предупреждении, не торопятся с ремонтом.

Фото: один из домов ул. Самотечная, 4 июня, 2017 г.

Фото: мужчины на ул. Суворова ремонтируют кровлю, 4 июня, 2017 г.

О бытовых неудобствах, возникших после урагана, сообщают и жители расположенной неподалёку ул.7-ой квартал.

Электричество, к счастью, в наши дома вернули. А вот горячей воды по-прежнему нет поделились отдыхающие на скамейке местные жители.

Фото: один из домов ул. 7-ой квартал, 4 июня, 2017 г.

Напомним, кроме бытовых неудобств, для жителей посёлка Северный после урагана изменилась и ситуация с транспортом. Из-за повреждения контактной сети в микрорайон перестали ходить трамваи. Для облегчения транспортного сообщения с Северным на маршруты ведены дополнительные «ГАЗели».

Проблемы со связью также не обошли жителей Северного стороной. На Северном шоссе произошёл обрыв линий. Пострадало оборудование некоторых городских провайдеров.

Фото: линии, повреждённые упавшими деревьями, 4 июня, 2017 г.

Фото: восстановительные работы на Северном шоссе, 4 июня, 2017 г.

Поскольку Северный известен как «зелёный» микрорайон Нижнего Тагила, местные обращают внимание на количество изломанных высоких тополей. Некоторые из них, вырванные из земли, преграждают главные пешеходные маршруты посёлка - в том числе, ул. Днепровская.

На Днепровской завален весь тротуар. На стадионе «Алмаза» на трибуны упали несколько крон, сломанных тополей. Причем тополя сломаны вряд, будто их сломало не ветром, а срубило поделилась местная пенсионерка с журналистом TagilCity.ru.

Фотоотчет - Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017

Фото: ул. Днепровская, 4 июня, 2017 г.

Фото: деревья, упавшие на трибуны стадиона «Алмаз», 4 июня, 2017 г.