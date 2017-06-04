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Сорванные крыши, сломанные 20-метровые тополя, отсутствие электричества и горячей воды: последствия урагана в посёлке Северный в Нижнем Тагиле (ФОТО)
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Сорванные крыши, сломанные 20-метровые тополя, отсутствие электричества и горячей воды: последствия урагана в посёлке Северный в Нижнем Тагиле (ФОТО)

4 июня 2017, 21:40ПроисшествияПавел Щербина
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