Ураган в Каменске-Уральском сорвал теплицу, повалил деревья, снес часть оконной рамы, сдул светофор (ФОТО, ВИДЕО)
Жители Каменска-Уральского остались без света. В одном из жилых домов сорвало часть крыши. И жильцы остались под открытым небом.
Ураганный ветер, бушевавший на Среднем Урале, добрался до Каменска-Уральского. Все последствия разрушения не могут ликвидировать до сих пор, сообщает городской интернет-портал KU66.RU.
Сообщения, фото- и видеоматериалы от очевидцев ЧС-пользователей интернета поступали в большом объеме.
Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017
Жители Каменска-Уральского сообщили в МЧС о том, что перед домом на проводах, находящихся под напряжением, висит теплица. Оборванные оголенные провода лежат на земле. Никто на вызов не приехал.
Жители села Новоисетское остались без света. В энергосети жители не могут дозвониться. В УК телефон все время занят.
В четырехэтажном жилом доме некоторые жильцы остались буквально без крыши над головой: ее сорвало сильным ветром.
ЕТВ сообщает о том, что из-за обрыва линии электропередач закрыто движение электричек в направлении Каменска-Уральского и Богдановича.
Выявлены случаи падения деревьев на провода контактной сети, скачки напряжения. В связи с этим в СвЖД сообщают о возможных задержках в движении пассажирских поездов.
Аварийно-восстановительные службы продолжаю ликвидировать последствия стихийного природного явления.
В городе ветром сдуло светофор, вынесло половину оконной рамы в жилом доме. Никто не пострадал.
Фото, видео: KU66.RU
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