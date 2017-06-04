Вагон «сдуло» с рельсов, оторвало крышу у отдела кадров нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» (ФОТО)
4 июня 2017, 16:15Происшествия
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Ураганный ветер побывал в каждом уголке Нижнего Тагила. Коснулся он и УВЗ.
Сюжеты: Нижний Тагил
До сих пор в Нижнем Тагиле выявляются последствия стихийного природного явления. После урагана, случившегося в городе 3 июня, на УВЗ сорвало кровлю крыши отдела кадров.
Вагон, стоявший перед музеем бронетанковой техники, съехал с рельсов от сильного ветра.
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