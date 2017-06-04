Весь личный состав полиции Нижнего Тагила выведен на ликвидацию последствий урагана
4 июня 2017, 17:05ПроисшествияЕкатерина Малых
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Сотрудники ГИБДД, ДПС, ППС, а также участковые приняли участие в ликвидации последствий ураганного ветра в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ибрагим Абдулкадыров взял под личный контроль ситуацию. Дополнительно были выведен весь личный состав служб УВД: ДПС, ГИБДД, ППС сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.
Все участковые уполномоченные вышли для оперативного принятия заявлений по повреждённым транспортным средствам и для исключения фактов мародёрства.
Сотрудники ГИБДД обеспечивали проезд. Хотя дороги региональные и были перекрыты, но через 2-3 часа расчистки движение было восстановлено пояснили в пресс-службе УВД по Нижнему Тагилу.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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