Весь личный состав полиции Нижнего Тагила выведен на ликвидацию последствий урагана

Ибрагим Абдулкадыров взял под личный контроль ситуацию. Дополнительно были выведен весь личный состав служб УВД: ДПС, ГИБДД, ППС сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

Все участковые уполномоченные вышли для оперативного принятия заявлений по повреждённым транспортным средствам и для исключения фактов мародёрства.

Сотрудники ГИБДД обеспечивали проезд. Хотя дороги региональные и были перекрыты, но через 2-3 часа расчистки движение было восстановлено пояснили в пресс-службе УВД по Нижнему Тагилу.