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Весь личный состав полиции Нижнего Тагила выведен на ликвидацию последствий урагана
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Весь личный состав полиции Нижнего Тагила выведен на ликвидацию последствий урагана

4 июня 2017, 17:05ПроисшествияЕкатерина Малых
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