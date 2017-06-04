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Жители Нижнего Тагила могут сообщать информацию о разрушениях после урагана в свои управляющие компании (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Нижнего Тагила могут сообщать информацию о разрушениях после урагана в свои управляющие компании (ФОТО, ВИДЕО)

4 июня 2017, 15:20ПроисшествияЕкатерина Малых
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