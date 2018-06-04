20 пострадавших: легковушку разорвало пополам после ДТП с пьяным водителем (ФОТО)

По предварительным данным, в автобусе находились 30 пассажиров. По различным данным количество пострадавших от 17 до 24 человек. Многие из пострадавших получили осколочные раны. Троих медики госпитализировали с тяжелыми травмами.

Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на месте происшествия работают 6 экипажей ГИБДД и 5 карет скорой помощи.

Как рассказывают очевидцы, водитель Daewoo Nexia после столкновения с трудом соображал, где он находится и что произошло. От него шел сильный запах алкоголя. Данная информация проверяется прокуратурой Свердловской области, пишет Е1.

Фото: Е1