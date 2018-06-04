20 пострадавших: легковушку разорвало пополам после ДТП с пьяным водителем (ФОТО)
4 июня, 17:55Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
4 июня в 16:45 в Екатеринбурге на Сибирском тракте произошло столкновение маршрутки с Daewoo Nexia. В результате ДТП маршрутка опрокинулась на бок. Пострадали 24 человека.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительным данным, в автобусе находились 30 пассажиров. По различным данным количество пострадавших от 17 до 24 человек. Многие из пострадавших получили осколочные раны. Троих медики госпитализировали с тяжелыми травмами.
Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на месте происшествия работают 6 экипажей ГИБДД и 5 карет скорой помощи.
Как рассказывают очевидцы, водитель Daewoo Nexia после столкновения с трудом соображал, где он находится и что произошло. От него шел сильный запах алкоголя. Данная информация проверяется прокуратурой Свердловской области, пишет Е1.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Е1
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей