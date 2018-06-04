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20 пострадавших: легковушку разорвало пополам после ДТП с пьяным водителем (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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20 пострадавших: легковушку разорвало пополам после ДТП с пьяным водителем (ФОТО)

4 июня, 17:55Происшествия
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