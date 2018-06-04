59-летний тагильчанин погиб в результате падения с пятого этажа
4 июня, 13:25Происшествия
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4 июня 2018 года в Дзержинском районе Нижнего Тагила мужчина выпал с балкона пятиэтажного дома.
Сюжеты: Нижний Тагил
4 июня в 8 часов утра тагильчанин выпал с балкона пятого этажа. Прохожие сообщили в дежурную часть о том, что на земле лежит тело мужчины.
Оперативники из 17 Дзержинского следственного отдела выехали на место происшествия по адресу Окунева, 53, сообщает ИА «Все новости». Погибшим оказался 59-летний мужчина. По сведениям соседей, он проживал один и злоупотреблял спиртными напитками.
Организована проверка. Выясняются подробности случившегося.
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