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59-летний тагильчанин погиб в результате падения с пятого этажа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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59-летний тагильчанин погиб в результате падения с пятого этажа

4 июня, 13:25Происшествия
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