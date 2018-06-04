Цех Турбинного завода горел в Екатеринбурге
4 июня, 14:45Происшествия
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Пожар произошел 3 июня в 20.30 в Екатеринбурге. На улице Фронтовых Бригад загорелась внутренняя отделка и крыша цеха по производству упаковочной тары Турбинного завода.
Сюжеты: Екатеринбург
В тушении пожара приняли участие 6 единиц техники и 32 сотрудника пожарной службы. Пожаром было охвачено 100 квадратных метров площади цеха. Никого из рабочих в цехе не было.
В 21.05 пожар был потушен. В 22.32 спасатели закончили работы на месте ЧП. Причина возгорания пока неизвестна, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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