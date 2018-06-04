Водитель и кондуктор подрались с пассажирами и похитили екатеринбуржца (ВИДЕО)

Конфликт, по словам очевидцев, возник по той причине, что водитель маршрутки долго не закрывал дверь салона в ожидании пассажиров. Одна из пассажирок возмутилась, после чего ей нанёс удар кондуктор. За пострадавшую заступился мужчина, началась драка между ним и кондуктором.

Водитель маршрутного такси вышел в салон и заявил, что кондуктор – его сын, поэтому пассажиру придётся ответить за драку. Позднее кондуктор сделал звонок, после чего на место приехали двое неизвестных.

После этого мужчину, который заступился за женщину, увезли в неизвестном направлении. Информатор даже не знает, жив ли сейчас этот екатеринбуржец, передает Ura.ru.

Заявление о похищении человека поступило в отдел полиции №13. В настоящее время проводится проверка.