В Арамиле 50 спасателей тушили склады с лакокрасочной продукцией
Сегодня, 07:53ПроисшествияФото: Znak.com
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На площади 1,5 тысячи квадратных метров в Арамиле горели склады с лакокрасочной-продукцией. Пожар был потушен в 6 часов утра, сообщает интернет-издание Znak.
Под воздействием высоких температур случилась разгерметизация бочек с горючими материалами, что привело к быстрому распространению огня. Также тушение пожара было осложнено сильным задымлением. В ликвидации пожара принимали участие 50 спасателей и 21 единица спецтехники. О пострадавших и причинах инцидента не сообщается.
Специалисты инженерно-химической лаборатории МЧС не зафиксировали превышения допустимой концентрации химических веществ в воздухе.
В минувшие выходные в Богдановиче произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли четверо детей.
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