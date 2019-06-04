В Арамиле 50 спасателей тушили склады с лакокрасочной продукцией

Под воздействием высоких температур случилась разгерметизация бочек с горючими материалами, что привело к быстрому распространению огня. Также тушение пожара было осложнено сильным задымлением. В ликвидации пожара принимали участие 50 спасателей и 21 единица спецтехники. О пострадавших и причинах инцидента не сообщается.