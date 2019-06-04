В Екатеринбурге 20 человек эвакуировали из-за пожара в магазине

Площадь пожара составила восемь квадратных метров, в магазине сгорело складское помещение. Торговая точка расположена на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Из квартир по лестничным маршам эвакуировали 20 человек. В результате инцидента никто не пострадал.