В Екатеринбурге 20 человек эвакуировали из-за пожара в магазине
Сегодня, 09:26ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Утром 4 июня в Екатеринбурге загорелся магазин, расположенный на улице Бисертской, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Площадь пожара составила восемь квадратных метров, в магазине сгорело складское помещение. Торговая точка расположена на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Из квартир по лестничным маршам эвакуировали 20 человек. В результате инцидента никто не пострадал.
В ночь со 2 на 3 июня в Екатеринбурге горел супермаркет «Минимарт» на Эльмаше. Самостоятельно эвакуировались 17 сотрудников магазина. Двоим из них потребовалась медицинская помощь.
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