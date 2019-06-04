В Екатеринбурге двухлетний ребенок выпал из окна

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В столице Урала 3 июня двухгодовалый мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже, сообщает портал Е1. Инцидент произошел по адресу улица Ясная, 1/6.
Сюжеты: Екатеринбург
Мальчик остался жив, его госпитализировали в больницу. У ребенка диагностированы черепно-мозговая травма, ушибы лица и тела. Медики скорой помощи сообщили об инциденте в полицию.
В настоящий момент организована проверка по данному факту. Со слов очевидцев, на месте работали сотрудники следственного комитета Ленинского района Екатеринбурга.
В Нижнем Тагиле в минувшие выходные из окна квартиры выпала нетрезвая женщина. Ей потребовалась медицинская помощь.
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