В Екатеринбурге двухлетний ребенок выпал из окна

Мальчик остался жив, его госпитализировали в больницу. У ребенка диагностированы черепно-мозговая травма, ушибы лица и тела. Медики скорой помощи сообщили об инциденте в полицию.

В настоящий момент организована проверка по данному факту. Со слов очевидцев, на месте работали сотрудники следственного комитета Ленинского района Екатеринбурга.