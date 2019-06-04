В Екатеринбурге водитель иномарки проехал на красный свет и сбил 6-летнего мальчика

Ребенок переходил проезжую часть близ дома № 60 на улице Титова. Мальчик двигался по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент водитель за рулем Chevrolet Cruz нарушил ПДД и сбил мальчика.

Ребенок находился на дороге с тетей и 13-летней сестрой, они не пострадали. Мальчик вез рядом с собой самокат, основная сила удара пришлась на него, поэтому ребенок не получил серьезных травм. Мальчика осмотрели медики и диагностировали у него ссадины и ушибы.