Пятеро уральцев платили в магазинах купленными через интернет купюрами
Первоуральский городской суд рассмотрит уголовное дело против пяти преступников, обвиняемых в изготовлении и сбыте поддельных банкнот достоинством в пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Согласно материалам дела, в 2019 году в магазине посёлка Коуровка была обнаружена поддельная купюра номиналом в пять тысяч рублей. Банкнота осталась на месте преступления, но подозреваемый успел скрыться.
Вскоре правоохранительные органы задержали пятерых подозреваемых. С октября прошлого года они сбывали поддельные купюры, совершения покупки в магазинах Первоуральского городского округа и окрестных посёлков.
Так, под предлогом размена один из соучастников сбыл поддельный билет номиналом пять тысяч рублей продавцу магазина в Новоуткинске. Кассир приняла банкноту за настоящую и разменяла пять тысяч рублей мелкими деньгами. Подделку обнаружили в банке при подсчёте денежных средств после инкассации.
Обвиняемые признались, что поддельные деньги были приобретены через интернет. Одному из соучастников преступления доставили их курьерской службой.
В мае этого года пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области предупредила об активизации преступной деятельности по изготовлению поддельных денег. Это касается купюр номиналом в пять и одну тысячу рублей. В этом году уже было выявлено более 200 фальшивых банкнот номиналом пять тысяч рублей. За весь прошлый год зафиксировали около 500 фальшивок.