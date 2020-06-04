Пятеро уральцев платили в магазинах купленными через интернет купюрами

Согласно материалам дела, в 2019 году в магазине посёлка Коуровка была обнаружена поддельная купюра номиналом в пять тысяч рублей. Банкнота осталась на месте преступления, но подозреваемый успел скрыться.

Вскоре правоохранительные органы задержали пятерых подозреваемых. С октября прошлого года они сбывали поддельные купюры, совершения покупки в магазинах Первоуральского городского округа и окрестных посёлков.

Так, под предлогом размена один из соучастников сбыл поддельный билет номиналом пять тысяч рублей продавцу магазина в Новоуткинске. Кассир приняла банкноту за настоящую и разменяла пять тысяч рублей мелкими деньгами. Подделку обнаружили в банке при подсчёте денежных средств после инкассации.

Обвиняемые признались, что поддельные деньги были приобретены через интернет. Одному из соучастников преступления доставили их курьерской службой.