В Екатеринбурге СКР начал проверку из-за смерти студентки медколледжа

Как сообщается в группе "Лампа" во "Вконтакте", девушка училась на втором курсе медицинского колледжа. Кроме того, по словам очевидцев, она выпала с балкона.

Возраст погибшей и обстоятельства инцидента не сообщаются. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.