В Екатеринбурге СКР начал проверку из-за смерти студентки медколледжа
Сегодня, 18:54ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
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Следственный комитет Кировского района организовал проверку по факту смерти студентки медицинского колледжа в Екатеринбурге. Тело девушки было найдено возле многоэтажки на Сиреневом бульваре, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщается в группе "Лампа" во "Вконтакте", девушка училась на втором курсе медицинского колледжа. Кроме того, по словам очевидцев, она выпала с балкона.
Возраст погибшей и обстоятельства инцидента не сообщаются. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее следственным комитетом по Свердловской области была организована проверка после того, как в общежитии УрФУ в Екатеринбурге было обнаружено тело студентки из Гвинеи. Отмечается, что девушка скончалась в результате ненасильственных причин.
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