В квартире застреленного росгвардейцами екатеринбуржца нашли оружие

Во время обыска в квартире нашли оружие, напоминающее штурмовую винтовку, арбалет и нож. Также на фотографиях видно, что жилище убитого захламлено разными вещами, бутылками и мусором.

Напомним, что жителя столицы Урала обвинили в краже обоев. Его попытались задержать прохожие, но подозреваемый скрылся и заперся в своей квартире. При попытке задержания, он оказал сопротивление. В результате был вызван СОБР, который принял решение штурмовать квартиру. Во время спецоперации подозреваемый был убит. СК проводит проверку. После этого случая в Екатеринбурге и Москве прошли одиночные пикеты против произвола силовиков. Сегодня в Екатеринбурге прошли похороны убитого.