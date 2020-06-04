В квартире застреленного росгвардейцами екатеринбуржца нашли оружие
Сегодня, 22:29ПроисшествияФото: telegram-канал Mash
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Появились фотографии из квартиры застреленного Росгвардейцами жителя Екатеринбурга. Их опубликовал telegram-каналом Mash.
Сюжеты: Екатеринбург
Во время обыска в квартире нашли оружие, напоминающее штурмовую винтовку, арбалет и нож. Также на фотографиях видно, что жилище убитого захламлено разными вещами, бутылками и мусором.
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Напомним, что жителя столицы Урала обвинили в краже обоев. Его попытались задержать прохожие, но подозреваемый скрылся и заперся в своей квартире. При попытке задержания, он оказал сопротивление. В результате был вызван СОБР, который принял решение штурмовать квартиру. Во время спецоперации подозреваемый был убит. СК проводит проверку. После этого случая в Екатеринбурге и Москве прошли одиночные пикеты против произвола силовиков. Сегодня в Екатеринбурге прошли похороны убитого.
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