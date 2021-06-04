Двое пропавших екатеринбуржцев найдены в квартире с признаками передозировки

Тела жителей Екатеринбурга, которые пропали без вести еще 28 мая, были обнаружены в одной из квартир в доме № 27 на улице Рощинская. Молодой человек и девушка лежали на кровати в обнимку.
По предварительным данным, причиной их смерти стала передозировка наркотиками. В квартире нашли две пластиковые карты со следами белого порошка, а также 500-рублевую купюру с аналогичными следами, рассказал информированный источник в силовых структура «КП-Екатеринбург».
Изъятые предметы со следами порошка направлены на экспертизу.
По данному факту в Следственном комитете проводится доследственная проверка, сообщили изданию в СКР по Свердловской области.
Напомним, вечером 24 апреля трое молодых людей найдены в центре Нижнего Тагила в районе Центральной аптеки на проспекте Ленина, 46 с признаками передозировки.