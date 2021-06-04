Двое пропавших екатеринбуржцев найдены в квартире с признаками передозировки

Двое пропавших екатеринбуржцев найдены в квартире с признаками передозировки
Двое пропавших екатеринбуржцев найдены в квартире с признаками передозировки
Сегодня, 13:45ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Тела 22-летней девушки и 27-летнего парня, которых несколько дней искали сотрудники полиции и волонтеры, были обнаружены в квартире на улице Рощинская в Екатеринбурге с признаками передозировки наркотиками.

Тела жителей Екатеринбурга, которые пропали без вести еще 28 мая, были обнаружены в одной из квартир в доме № 27 на улице Рощинская. Молодой человек и девушка лежали на кровати в обнимку.

По предварительным данным, причиной их смерти стала передозировка наркотиками. В квартире нашли две пластиковые карты со следами белого порошка, а также 500-рублевую купюру с аналогичными следами, рассказал информированный источник в силовых структура «КП-Екатеринбург».

Изъятые предметы со следами порошка направлены на экспертизу.

По данному факту в Следственном комитете проводится доследственная проверка, сообщили изданию в СКР по Свердловской области.

Напомним, вечером 24 апреля трое молодых людей найдены в центре Нижнего Тагила в районе Центральной аптеки на проспекте Ленина, 46 с признаками передозировки.

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Екатеринбург
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