Двое пропавших екатеринбуржцев найдены в квартире с признаками передозировки

Тела 22-летней девушки и 27-летнего парня, которых несколько дней искали сотрудники полиции и волонтеры, были обнаружены в квартире на улице Рощинская в Екатеринбурге с признаками передозировки наркотиками.

Тела жителей Екатеринбурга, которые пропали без вести еще 28 мая, были обнаружены в одной из квартир в доме № 27 на улице Рощинская. Молодой человек и девушка лежали на кровати в обнимку. По предварительным данным, причиной их смерти стала передозировка наркотиками. В квартире нашли две пластиковые карты со следами белого порошка, а также 500-рублевую купюру с аналогичными следами, рассказал информированный источник в силовых структура «КП-Екатеринбург». Изъятые предметы со следами порошка направлены на экспертизу. По данному факту в Следственном комитете проводится доследственная проверка, сообщили изданию в СКР по Свердловской области. Напомним, вечером 24 апреля трое молодых людей найдены в центре Нижнего Тагила в районе Центральной аптеки на проспекте Ленина, 46 с признаками передозировки. Три человека с признаками передозировки найдены без сознания в центре Нижнего Тагила

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