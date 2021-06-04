Хаски из приюта остались «без дома» под Екатеринбургом из-за жалоб жителей

Она отметила, что официальных приютов в Свердловской области нет. Это связано с тем, что в регионе отсутствуют категории земель, которые можно использовать под приюты. В результате всех животных забрали волонтеры фонда. На момент переезда в передержке находились около 30 собак. Земля же была передана собственнику, договоры целевого использования также расторгнуты, сообщает Е1.