Хаски из приюта остались «без дома» под Екатеринбургом из-за жалоб жителей

Хаски из приюта остались «без дома» под Екатеринбургом из-за жалоб жителей
Хаски из приюта остались «без дома» под Екатеринбургом из-за жалоб жителей
Сегодня, 22:23ПроисшествияФото: pixabay
Без дома остались обитатели пункта временного содержания для хаски и маламутов «HuskyEkb» под Екатеринбургом из-за жалоб местных жителей.

По словам юриста Вероники Галкиной, на передержку пожаловались жители, а официальной причиной переезда стало то, что земля была не предназначена под приют. Юрист рассказала, что в конце мая с директором фонда связались из Роспотребнадзора и сообщили о поступлении жалобы.

Это именно временное содержание, это ни в коей мере не приют. Согласно законодательству, приюты — это вполне определенные места, которые должны соответствовать целому ряду требований,подчеркнула Вероника Галкина.

Она отметила, что официальных приютов в Свердловской области нет. Это связано с тем, что в регионе отсутствуют категории земель, которые можно использовать под приюты. В результате всех животных забрали волонтеры фонда. На момент переезда в передержке находились около 30 собак. Земля же была передана собственнику, договоры целевого использования также расторгнуты, сообщает Е1.

Напомним, в начале мая стало известно, что свыше 40 животных погибли из-за пожара в приюте для животных в поселке Билимбай в Свердловской области.

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Екатеринбург
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