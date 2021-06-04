Хаски из приюта остались «без дома» под Екатеринбургом из-за жалоб жителей

По словам юриста Вероники Галкиной, на передержку пожаловались жители, а официальной причиной переезда стало то, что земля была не предназначена под приют. Юрист рассказала, что в конце мая с директором фонда связались из Роспотребнадзора и сообщили о поступлении жалобы.
Это именно временное содержание, это ни в коей мере не приют. Согласно законодательству, приюты — это вполне определенные места, которые должны соответствовать целому ряду требований,подчеркнула Вероника Галкина.
Она отметила, что официальных приютов в Свердловской области нет. Это связано с тем, что в регионе отсутствуют категории земель, которые можно использовать под приюты. В результате всех животных забрали волонтеры фонда. На момент переезда в передержке находились около 30 собак. Земля же была передана собственнику, договоры целевого использования также расторгнуты, сообщает Е1.
Напомним, в начале мая стало известно, что свыше 40 животных погибли из-за пожара в приюте для животных в поселке Билимбай в Свердловской области.