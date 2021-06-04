По подозрению в получении взятки задержан замначальника отдела УМВД Екатеринбурга

Сотрудниками регионального ФСБ задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере заместитель начальника одного из отделов УМВД по Екатеринбургу.

В данный момент в отношении полицейского возбуждено уголовное дело о получении взятки, а в отношении посредника — адвоката — о посредничестве в передаче взятки, сообщает URA.RU. Полицейский отстранен от службы и помещен под стражу в изолятор временного содержания. По данному факту проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, прокомментировал глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых. Напомним, уголовное дело из-за группировки полицейских-рэкетиров возбуждено в Екатеринбурге. По делу проходят трое подозреваемых. Они потребовали от вычисленного ими наркоторговца денежные средства, чтобы не возбуждать уголовное дело. Уголовное дело из-за группировки полицейских-рэкетиров возбуждено в Екатеринбурге

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