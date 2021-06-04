Тело убитой туристки из Перми найдено (видео)

Тело убитой туристки из Перми найдено (видео)
Тело убитой туристки из Перми найдено (видео)
Сегодня, 18:13ПроисшествияФото: пресс-служба следственного комитета по Свердловской области
В свердловской области найдено тело убитой 35-летней туристки из Перми, которая пропала 30 мая в Нижнесергинском районе.

Тело Анастасии Пыхтеевой было обнаружено в лесном массиве добровольцами одного из поисковых отрядов.

Подозреваемый в убийстве 43-летний ранее судимый житель Нижних Серег задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное из корыстных побуждений), сообщает СКР.

По данным следствия, с туристкой местный житель расправился в ночь на 30 мая, находясь на берегу реки Серга между городами Нижние Серги и Михайловск.

Ведомство опубликовало видео с места происшествия.

Видео:пресс-служба следственного комитета по Свердловской области

Для определения точной причины смерти потерпевшей будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время органами СКР перед судом будет заявлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, рассказали в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.

За совершенное преступление мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, 35-летняя туристка из Перми пропала в Нижнесергинском районе Свердловской области в конце мая. Она отправилась в турпоход на машине, которую обнаружили на берегу водохранилища Михайловска полицейские.

Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиеследственный комитетубийствополицияуголовное делотуристыобществотелоПермьНижнесергинский район
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы