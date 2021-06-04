Тело убитой туристки из Перми найдено (видео)

Для определения точной причины смерти потерпевшей будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время органами СКР перед судом будет заявлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, рассказали в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.