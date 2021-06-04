Тело убитой туристки из Перми найдено (видео)

Тело Анастасии Пыхтеевой было обнаружено в лесном массиве добровольцами одного из поисковых отрядов.
Подозреваемый в убийстве 43-летний ранее судимый житель Нижних Серег задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное из корыстных побуждений), сообщает СКР.
По данным следствия, с туристкой местный житель расправился в ночь на 30 мая, находясь на берегу реки Серга между городами Нижние Серги и Михайловск.
Ведомство опубликовало видео с места происшествия.
Для определения точной причины смерти потерпевшей будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время органами СКР перед судом будет заявлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, рассказали в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.
За совершенное преступление мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним, 35-летняя туристка из Перми пропала в Нижнесергинском районе Свердловской области в конце мая. Она отправилась в турпоход на машине, которую обнаружили на берегу водохранилища Михайловска полицейские.