Три ребенка погибли в результате обрушения недостроя в Воронеже

Из-за обрушения плиты перекрытия в недостроенном доме в селе Воронежской области трое детей погибли под завалами. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело.

В селе Копанище Воронежской области в результате ЧП вечером 3 июня погибли трое мальчиков — двое 12 лет и один 8 лет. Тела детей были извлечены из-под завалов спасателями. В данный момент в региональном Следственном комитете возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по ч. 3 ст. 109 УК РФ, сообщает пресс-служба ведомства. Точные причины смерти и обстоятельства произошедшего будут установлены после проведения судебных экспертиз. В рамках расследования также будет дана надлежащая правовая оценка действиям лиц, ответственных за исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, говорится в сообщении пресс-службы СКР по Воронежской области. Напомним, в конце апреля пятеро детей из баскетбольной команды погибли в результате ДТП в Ставропольском крае. Девять подростков были госпитализированы. Пятеро детей погибли: в Ставропольском крае разбился автобус с баскетбольной командой

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