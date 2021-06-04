Три ребенка погибли в результате обрушения недостроя в Воронеже

В селе Копанище Воронежской области в результате ЧП вечером 3 июня погибли трое мальчиков — двое 12 лет и один 8 лет.
Тела детей были извлечены из-под завалов спасателями.
В данный момент в региональном Следственном комитете возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по ч. 3 ст. 109 УК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
Точные причины смерти и обстоятельства произошедшего будут установлены после проведения судебных экспертиз.
В рамках расследования также будет дана надлежащая правовая оценка действиям лиц, ответственных за исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, говорится в сообщении пресс-службы СКР по Воронежской области.
Напомним, в конце апреля пятеро детей из баскетбольной команды погибли в результате ДТП в Ставропольском крае. Девять подростков были госпитализированы.