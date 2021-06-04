Труп пожилого мужчины найден в квартире на Вагонке в Нижнем Тагиле

Тело 61-летнего жителя Нижнего Тагила было найдено утром 1 июня с колото-резаной раной шеи в одной из квартир на Вагонке, сообщает ИА «Все новости».
В совершении преступления подозревается хозяин жилища. Он задержан полицией и заключен под стражу.
Сейчас по делу выполняется комплекс необходимых мероприятий, рассказали изданию в следственном отделе по Дзержинскому району.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 20 лет тюрьмы.
Напомним, 20 мая жительница Нижнего Тагила подозревается в том, что из-за ревности зарезала своего мужа-инвалида. На теле убитого обнаружено множество ножевых ранений.