Труп пожилого мужчины найден в квартире на Вагонке в Нижнем Тагиле

Тело пожилого мужчины со следами насильственной смерти обнаружено в одной из квартир на улице Свердлова в Нижнем Тагиле. Подозреваемый задержан.

Тело 61-летнего жителя Нижнего Тагила было найдено утром 1 июня с колото-резаной раной шеи в одной из квартир на Вагонке, сообщает ИА «Все новости». В совершении преступления подозревается хозяин жилища. Он задержан полицией и заключен под стражу. Сейчас по делу выполняется комплекс необходимых мероприятий, рассказали изданию в следственном отделе по Дзержинскому району. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 20 лет тюрьмы. Напомним, 20 мая жительница Нижнего Тагила подозревается в том, что из-за ревности зарезала своего мужа-инвалида. На теле убитого обнаружено множество ножевых ранений. Пенсионерка зарезала мужа-инвалида из-за ревности в Нижнем Тагиле

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