Упал с пешеходного моста на провода и погиб житель Свердловской области (видео)

Мужчина зацепился за провода при падении с моста на ж\д станции Камышлова, но в итоге упал на рельсы и погиб, сообщает URA.RU.
Как рассказали очевидцы, в момент происшествия на путях не было железнодорожного состава.
Несчастный случай попал на видео.
Пострадавшего на «скорой» увезли в больницу, где 54-летний мужчина вскоре скончался.
В данный момент по факту гибели человека проводят проверку сотрудники транспортной полиции.
Напомним, 10 мая на станции «Екатеринбург-Сортировочный» 29-летний мужчина забрался на вагон электропоезда и получил удар током. Он проигнорировал инструкции работников ж\д станции, как безопасно спуститься.