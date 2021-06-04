Упал с пешеходного моста на провода и погиб житель Свердловской области (видео)

Упал с пешеходного моста на провода и погиб житель Свердловской области (видео)
Упал с пешеходного моста на провода и погиб житель Свердловской области (видео)
Сегодня, 10:04ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
В результате падения с пешеходного моста над железной дорогой получил смертельные травмы житель Камышлова. Момент происшествия сняли на камеру мобильника очевидцы.

Мужчина зацепился за провода при падении с моста на ж\д станции Камышлова, но в итоге упал на рельсы и погиб, сообщает URA.RU.

Как рассказали очевидцы, в момент происшествия на путях не было железнодорожного состава.

Несчастный случай попал на видео.

Видео:Ura.ru

Пострадавшего на «скорой» увезли в больницу, где 54-летний мужчина вскоре скончался.

В данный момент по факту гибели человека проводят проверку сотрудники транспортной полиции.

Напомним, 10 мая на станции «Екатеринбург-Сортировочный» 29-летний мужчина забрался на вагон электропоезда и получил удар током. Он проигнорировал инструкции работников ж\д станции, как безопасно спуститься.

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