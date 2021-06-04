Велосипедист с крупной партией наркотиков задержан в Екатеринбурге

По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупной размере). За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.