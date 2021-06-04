Велосипедист с крупной партией наркотиков задержан в Екатеринбурге

Велосипедист с крупной партией наркотиков задержан в Екатеринбурге
Велосипедист с крупной партией наркотиков задержан в Екатеринбурге
Сегодня, 10:42ПроисшествияФото: pixabay.com
Молодого человека на велосипеде, который перевозил крупную партию наркотиков, задержали полицейские Екатеринбурга. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В Екатеринбурге инспекторы ДПС задержали молодого человека, у которого обнаружили почти 700 граммов запрещенных веществ. Инцидент случился 27 мая недалеко от садового товарищества «Импульс», где ранее стражи правопорядка уже находили закладчиков, сообщает «КП-Екатеринбург».

При досмотре личных вещей 26-летнего местного жителя, в рюкзаке было обнаружено полотенце со свертками. Бросив полотенце, мужчина попытался скрыться, но был задержан полицейскими.

Экспертиза определила, что в свертках находилось наркотическое средство «мефедрон» общей массой 697,78 граммов, рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупной размере). За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Напомним, у 49-летнего жителя Екатеринбурга сотрудники транспортной полиции обнаружили в квартире у железнодорожного вокзала нарколабораторию. В канистре, найденной в жилище, находились 230 грамм готовых синтетических наркотиков.

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Екатеринбург
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