43 человека скончались за год на производствах Свердловской области

Документ опубликован на сайте ведомства. Согласно данным из таблицы, почти 91% предприятий, зарегистрированных на территории Свердловской области, не фиксировали производственные травмы. Общее количество пострадавших свердловчан в 2021 году составляет 1046 человек. В процентом соотношении к общему числу трудящихся на предприятиях региона, данный показатель равен 0,15%.
Всего за прошлый год из общего количества получивших травмы различной степени тяжести свердловчан двое — несовершеннолетних и десять иностранных граждан. Еще шестеро находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 43 жителя Свердловской области скончались от полученных на производстве травм, что составляет 4% от общего числа пострадавших. Из них трое погибли будучи пьяными. 20 человек погибли по вине работодателя и работников предприятия.
Из-за полученных увечий по больничным листам пострадавшие на производстве свердловчане пропустили почти 46,5 тысячи рабочих смен за прошлый год. 28 уральцев были переведены на легкий труд после получениях травмы. А профзаболевания у жителей региона были впервые выявлены в 111 случаях. При этом предприятия Свердловской области затратили в 2021 году 17,5 миллиона рублей на мероприятия по профилактике травматизма на рабочих местах.