Кондуктор в Екатеринбурге избила мальчика за неоплаченный проезд

Подросток пытался заснять происходящее на телефон, но работник трамвая выбила смартфон из рук ребенка. Отец юного жителя Екатеринбурга рассказал, что после того, как камера была выключена, кондуктор накинулась на ребенка.

Инцидент произошел в четверг, 2 июня, на маршруте № 48. Подробностями происшествия с Е1 поделился отец мальчика. По словам мужчины, кондуктор решила выгнать подростка из вагона после того, как тот не смог расплатиться картой. При попытке сделать видеозапись инцидента кондуктор стала вырывать из рук сына телефон,сообщил изданию собеседник. После того, как мальчик выключил камеру, женщина, по словам отца пострадавшего, набросилась на ребенка, нанося ему удары по лицу, ногам и рукам. Отец мальчика пожаловался в комитет по транспорту, однако результата не последовало.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter