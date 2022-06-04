Неизвестные «разули» машину жителя Екатеринбурга на Уралмаше

Неизвестные «разули» машину жителя Екатеринбурга на Уралмаше
Неизвестные «разули» машину жителя Екатеринбурга на Уралмаше
Сегодня, 13:04ПроисшествияФото: 1МI

Неизвестные сняли колеса и аккумулятор с легковушки на Уралмаше

Без колес и аккумулятора осталась машина жителя Екатеринбурга в районе Уралмаша. Пострадавший ищет очевидцев и злоумышленников через соцсети.

Инцидент произошел в ночь на 3 июня во дворе дома на Ильича, 71 в Екатеринбурге. «Четырнадцатая» местного жителя оказалась без колес и аккумулятора — злоумышленники унесли все это с собой. О случившемся пострадавший владелец автомобиля сообщил в паблике «Инцидент Екатеринбург» во ВКонтакте.

Пострадавший просит очевидцев происшествия сообщить в редакцию подробности, а также рассказать о злоумышленниках. Последним хозяин отечественной легковушки через соцсети оставил предупреждение.

Фото:«Инцидент Екатеринбург»

А если ребятишки, которые это сделали, читают эту новость, то верните, что забрали, по-хорошему. Вас уже ищут,порекомендовал подписчик.

Редакция TagilCity.ru запросила комментарий произошедшего в УМВД по Екатеринбургу. Правоохранители пообещали прокомментировать инцидент позднее.

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Новости УрФО
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