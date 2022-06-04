Неизвестные «разули» машину жителя Екатеринбурга на Уралмаше

Инцидент произошел в ночь на 3 июня во дворе дома на Ильича, 71 в Екатеринбурге. «Четырнадцатая» местного жителя оказалась без колес и аккумулятора — злоумышленники унесли все это с собой. О случившемся пострадавший владелец автомобиля сообщил в паблике «Инцидент Екатеринбург» во ВКонтакте.
Пострадавший просит очевидцев происшествия сообщить в редакцию подробности, а также рассказать о злоумышленниках. Последним хозяин отечественной легковушки через соцсети оставил предупреждение.
А если ребятишки, которые это сделали, читают эту новость, то верните, что забрали, по-хорошему. Вас уже ищут,порекомендовал подписчик.
Редакция TagilCity.ru запросила комментарий произошедшего в УМВД по Екатеринбургу. Правоохранители пообещали прокомментировать инцидент позднее.