Неизвестные «разули» машину жителя Екатеринбурга на Уралмаше

Инцидент произошел в ночь на 3 июня во дворе дома на Ильича, 71 в Екатеринбурге. «Четырнадцатая» местного жителя оказалась без колес и аккумулятора — злоумышленники унесли все это с собой. О случившемся пострадавший владелец автомобиля сообщил в паблике «Инцидент Екатеринбург» во ВКонтакте.