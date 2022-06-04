Жители одного из районов в Екатеринбурге жалуются на женщину с агрессивной собакой

На местную жительницу жители Паркового района столицы Урала пожаловались Е1. По словам собеседника издания, свердловчанка выгуливает своего пса без намордника. При этом, собака ведет себя агрессивно и нападает на себе подобных.
Животное напало на нашу мирно идущую на поводке собаку, дама даже не попыталась остановить, сообщила редакции хозяйка пострадавшей собаки.
Собеседница редакции уверяет, что этот случай в данном районе с этой собакой не первый. По словам екатеринбурженки, владелица агрессивного животного не держит своего питомца и оскорбляет всех, кто пытается ее остановить или делает ей какие-либо замечания.
Местные жители уже пожаловались в правоохранительные органы по факту нападения агрессивного животного.