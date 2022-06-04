Жители одного из районов в Екатеринбурге жалуются на женщину с агрессивной собакой

Жители одного из районов в Екатеринбурге жалуются на женщину с агрессивной собакой
Жители одного из районов в Екатеринбурге жалуются на женщину с агрессивной собакой
Сегодня, 13:43ПроисшествияФото: 1МI
Агрессивный пес гуляет без намордника и кидается на других собак в Парковом районе Екатеринбурга. Хозяйка животного на претензии отвечает хамством.

На местную жительницу жители Паркового района столицы Урала пожаловались Е1. По словам собеседника издания, свердловчанка выгуливает своего пса без намордника. При этом, собака ведет себя агрессивно и нападает на себе подобных.

Животное напало на нашу мирно идущую на поводке собаку, дама даже не попыталась остановить, сообщила редакции хозяйка пострадавшей собаки.

Собеседница редакции уверяет, что этот случай в данном районе с этой собакой не первый. По словам екатеринбурженки, владелица агрессивного животного не держит своего питомца и оскорбляет всех, кто пытается ее остановить или делает ей какие-либо замечания.

Местные жители уже пожаловались в правоохранительные органы по факту нападения агрессивного животного.

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