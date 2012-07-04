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Почти 50 преступлений успела совершить за свою карьеру бывший судебный пристав Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Почти 50 преступлений успела совершить за свою карьеру бывший судебный пристав Нижнего Тагила

4 июля 2012, 16:04Происшествия
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