Почти 50 преступлений успела совершить за свою карьеру бывший судебный пристав Нижнего Тагила
4 июля 2012, 16:04Происшествия
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Ныне 63-летняя тагильчанка в погоне за хорошими результатами работы вносила ложные записи в акты о невозможности взыскания, в результате чего возвращала документы взыскателям. В итоге люди оставались ни с чем, а судебный пристав и ее отдел с высокими показателями оперативности проводимых работ. Из-за этих грубых нарушений физическим, юридическим лицам и государству был причинен совокупный ущерб в размере более 100 тысяч рублей.
Таким образом, как сообщает пресс-служба следственного комитета управленияСК России, ей вынесено обвинение в совершении 29 преступлений по превышениюдолжностных полномочий и 20 преступлений с фактами служебного подлога.
Вот один из примеров псевдоработы обвиняемой: в январе 2010 года необходимобыло взыскать сумму в 5540 рублей в пользу банка с одного из должников. Сумманебольшая, даже при отсутствии денег можно было бы забрать имущество на этусумму у неплательщика. Однако женщина написала в деле, что «имущество,принадлежащее должнику и подлежащее описи и аресту, не обнаружено», никак приэтом факт не проверив.
В итоге была проведена серьезная проверка, ауголовное дело с предъявленными обвинениями уже направлено в суд.
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