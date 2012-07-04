Почти 50 преступлений успела совершить за свою карьеру бывший судебный пристав Нижнего Тагила

Вот один из примеров псевдоработы обвиняемой: в январе 2010 года необходимобыло взыскать сумму в 5540 рублей в пользу банка с одного из должников. Сумманебольшая, даже при отсутствии денег можно было бы забрать имущество на этусумму у неплательщика. Однако женщина написала в деле, что «имущество,принадлежащее должнику и подлежащее описи и аресту, не обнаружено», никак приэтом факт не проверив.