Полицейские Нижнего Тагила зарегистрировали очередной сброс фальшивок

Еще две фальшивые тысячные серийЬМ и ТП были найдены экспертом по исследованию денежных знаков в Рассчётно-кассовом центре на Карла Маркса, рассказывают в пресс-службе Нижнетагильского УМВД. А в отделении банка«ВТБ» по Горошникова при пересчете денег, поступивших от инкассаторов, нашли фальшивку серии ЕК бОльшим достоинством – 5 тысяч рублей.