Полицейские Нижнего Тагила зарегистрировали очередной сброс фальшивок
4 июля 2012, 14:35Происшествия
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Находка была обнаружена при пересчете денежных средств в центральном офисе Сбербанка по улице Ломоносова. Контролер-кассир забраковала купюру достоинством в 1000 рублей серии ТН.
Еще две фальшивые тысячные серийЬМ и ТП были найдены экспертом по исследованию денежных знаков в Рассчётно-кассовом центре на Карла Маркса, рассказывают в пресс-службе Нижнетагильского УМВД. А в отделении банка«ВТБ» по Горошникова при пересчете денег, поступивших от инкассаторов, нашли фальшивку серии ЕК бОльшим достоинством – 5 тысяч рублей.
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