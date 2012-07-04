В автомобиле КРАЗ на территорию колонии в Нижнем Тагиле пытались провезти сотовые телефоны и SIM-карты
4 июля 2012, 11:21Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Запрещенные для ввоза аппараты удалось обнаружить в деревянном бруске в кузове автомобиля при досмотре.
Так, 2 июля сотрудникам исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле удалось изъять сотовый телефон «SAMSUNG» c SIM-картой «Мотив» и сотовый телефон «NOKIA» c SIM-картой «Мобайл». В пресс-службе областного ГУФСИН рассказывают, что водитель КРАЗа является жителем Нижнего Тагила.
Кстати, тогда же в СИЗО-1 Екатеринбурга также была обнаружена и изъята SIM-ка «Мотив», которую посетитель из Новоуральска пытался спрятать в сигаретах. По этим фактам составлены протоколы об административном правонарушении, а также проводится проверка, отмечают в пресс-службе.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей