В автомобиле КРАЗ на территорию колонии в Нижнем Тагиле пытались провезти сотовые телефоны и SIM-карты

Так, 2 июля сотрудникам исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле удалось изъять сотовый телефон «SAMSUNG» c SIM-картой «Мотив» и сотовый телефон «NOKIA» c SIM-картой «Мобайл». В пресс-службе областного ГУФСИН рассказывают, что водитель КРАЗа является жителем Нижнего Тагила.

Кстати, тогда же в СИЗО-1 Екатеринбурга также была обнаружена и изъята SIM-ка «Мотив», которую посетитель из Новоуральска пытался спрятать в сигаретах. По этим фактам составлены протоколы об административном правонарушении, а также проводится проверка, отмечают в пресс-службе.