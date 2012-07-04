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Жители Алапаевска шокированы избиением собаки на глазах у детей. Ребенок, ставший очевидцем, после случившегося не разговаривает (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Алапаевска шокированы избиением собаки на глазах у детей. Ребенок, ставший очевидцем, после случившегося не разговаривает (ФОТО)

4 июля 2012, 17:31ПроисшествияВалерия Лошкарева
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