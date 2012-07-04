Жители Алапаевска шокированы избиением собаки на глазах у детей. Ребенок, ставший очевидцем, после случившегося не разговаривает (ФОТО)
Четверо подвыпивших мужчин, пытаясь отомстить хозяйке немецкой овчарки по кличке Спайк, избили до полусмерти собаку. Животное пришлось усыпить. Жители Алапаевска настолько ошарашены избиением собаки, что заявляют: «Более жестокого убийства их маленький тихий городок еще не видел».
29 июня, в пятницу, подвыпившие товарищи пришлиразобраться и выяснить отношения со своей знакомой. Дети, увидев разъяренную банду, закрыли дверь в дом и начали звонить маме. Не сумев выломать дверь,мужчины направились к Спайку, сидевшему на цепи у своей будки. Удерживая собаку, они стали наносить удары по её телу, рассказывает руководитель Алапаевского объединения клубов любителей животных ЛюбовьЧайкова.
Пёс, воспитанный как собака-компаньон, просто стоял и вилял хвостом (все подробно рассказали старшие дети, наблюдавшие все в окно). Били остервенело, собака, сначала пытавшаяся вырваться (не нанеся ни одного укуса), вскоре перестала двигаться. Кровь, вырывавшаяся из многочисленных ран, залила будку, землю вокруг. Спайк впал в кому. Тогда мужчины забрали орудия убийства и удалились описывает подробности происшествия ЛюбовьЧайкова.
Ветврач была вынуждена усыпить собаку, так как травмы были несовместимы с жизнью. Сейчас, по словам Любови, на четырех человек возбуждено дело сразу по нескольким статьям. Базовая: 245, жестокое обращение с животными, сопутствующие – 213, хулиганство, 167, умышленная порча имущества (в данном случае под имуществом подразумевается собака).
Фотографии предоставлены Алапаевским объединением клубов любителей животных. На первом фото - пострадавшие дети - 9-летняя Ирина и4-летний Дормидонт. На остальных фото - немецкая овчарка Спайк.
Могу точно сказать, что участники зверства притихли, опасаясь за себя. Для подозреваемых дело осложняется тем, что преступление было совершено группой лиц, с особой жестокостью, на глазах у детей, кроме того очевидцам поступали угрозы убийства. Правда, в пользу мужчин может сыграть то, что дом и участок, на территории которого произошло избиение, являются собственностью двоих из них добавляет руководитель объединения.
Женщина рассказывает корреспонденту Tagilcity.ru, что вся пострадавшая семья находится в крайней степени угнетения. Младший ребенок, 4-летний Дормидонт, до сих пор не разговаривает, проблемы с речью были и других домочадцев. Любовь добавляет, что для детей жизнь разделилась на две части: до и после убийства Спайка.
© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru