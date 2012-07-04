Жители Алапаевска шокированы избиением собаки на глазах у детей. Ребенок, ставший очевидцем, после случившегося не разговаривает (ФОТО)

29 июня, в пятницу, подвыпившие товарищи пришлиразобраться и выяснить отношения со своей знакомой. Дети, увидев разъяренную банду, закрыли дверь в дом и начали звонить маме. Не сумев выломать дверь,мужчины направились к Спайку, сидевшему на цепи у своей будки. Удерживая собаку, они стали наносить удары по её телу, рассказывает руководитель Алапаевского объединения клубов любителей животных ЛюбовьЧайкова.

Пёс, воспитанный как собака-компаньон, просто стоял и вилял хвостом (все подробно рассказали старшие дети, наблюдавшие все в окно). Били остервенело, собака, сначала пытавшаяся вырваться (не нанеся ни одного укуса), вскоре перестала двигаться. Кровь, вырывавшаяся из многочисленных ран, залила будку, землю вокруг. Спайк впал в кому. Тогда мужчины забрали орудия убийства и удалились описывает подробности происшествия ЛюбовьЧайкова.

Ветврач была вынуждена усыпить собаку, так как травмы были несовместимы с жизнью. Сейчас, по словам Любови, на четырех человек возбуждено дело сразу по нескольким статьям. Базовая: 245, жестокое обращение с животными, сопутствующие – 213, хулиганство, 167, умышленная порча имущества (в данном случае под имуществом подразумевается собака).

Фотографии предоставлены Алапаевским объединением клубов любителей животных. На первом фото - пострадавшие дети - 9-летняя Ирина и4-летний Дормидонт. На остальных фото - немецкая овчарка Спайк.

Могу точно сказать, что участники зверства притихли, опасаясь за себя. Для подозреваемых дело осложняется тем, что преступление было совершено группой лиц, с особой жестокостью, на глазах у детей, кроме того очевидцам поступали угрозы убийства. Правда, в пользу мужчин может сыграть то, что дом и участок, на территории которого произошло избиение, являются собственностью двоих из них добавляет руководитель объединения.

Женщина рассказывает корреспонденту Tagilcity.ru, что вся пострадавшая семья находится в крайней степени угнетения. Младший ребенок, 4-летний Дормидонт, до сих пор не разговаривает, проблемы с речью были и других домочадцев. Любовь добавляет, что для детей жизнь разделилась на две части: до и после убийства Спайка.